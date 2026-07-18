ULTIM’ORA – Enna, vasto incendio: residenti invitati a lasciare le case, Canadair in azione

ENNA – Un vasto incendio sta interessando in queste ore la zona di Enna Bassa. La situazione ha spinto l’amministrazione comunale a invitare la popolazione alla massima prudenza.

In particolare, i residenti delle zone di Enna Due e della Baronessa sono stati invitati ad abbandonare precauzionalmente le proprie abitazioni.

La raccomandazione è inoltre quella di tenere porte e finestre chiuse per limitare l’ingresso dei fumi all’interno delle case.

Sul posto stanno operando i soccorritori impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Dall’alto è in azione anche un Canadair per contrastare l’avanzata delle fiamme.

Massima prudenza viene raccomandata anche agli automobilisti in transito nella zona. L’invito dell’amministrazione è quello di seguire scrupolosamente le indicazioni dei soccorritori e di non intralciare le operazioni di emergenza.

La situazione è in evoluzione e seguiranno eventuali aggiornamenti.