ULTIM’ORA – Etna, in corso fontane di lava: bagliori visibili anche da Paternò, tremore in fascia rossa
Una forte luminosità è comparsa nell’area sommitale del vulcano. Il livello rosso riguarda l’ampiezza del tremore vulcanico e non l’allerta della Protezione Civile. Situazione in evoluzione.
Nuova intensa attività sull’Etna nella serata di oggi, giovedì 6 agosto 2026. Dall’area sommitale del vulcano sono in corso fontane di lava, accompagnate da forti bagliori rossastri visibili a grande distanza e anche da Paternò.
Le immagini riprese dalla città mostrano chiaramente il bagliore incandescente sulla sommità del vulcano. Anche la telecamera termica dell’INGV evidenzia una marcata attività eruttiva nell’area craterica.
Contemporaneamente, il grafico del tremore vulcanico ha registrato una rapida impennata, raggiungendo la fascia rossa, che indica valori elevati dell’ampiezza del tremore.
La fascia rossa del grafico non indica un’allerta rossa della Protezione Civile, ma riguarda esclusivamente i parametri del monitoraggio vulcanico.
Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni ufficiali sull’evoluzione del fenomeno e sull’eventuale presenza di una nube di cenere.
La situazione è in corso e viene costantemente monitorata.
Notizia in aggiornamento.