Ultim’ora: evento sismico magnitudo 3.4 a 6 km da Serradifalco

Un terremoto di magnitudo ML 3.4 è stato registrato oggi pomeriggio, martedì 14 ottobre 2025, alle ore 16:01 italiane, nella zona a 6 chilometri a sud-est di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta.

Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica di Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa si è verificata alle coordinate geografiche 37.4202 – 13.9385, ad una profondità di 50 chilometri.

Proprio la notevole profondità ha fatto sì che l’evento non sia stato avvertito dalla popolazione e non si registrino danni a persone o cose.

La zona interessata rientra in un’area a sismicità moderata, dove episodi di questa entità non sono rari ma generalmente non provocano conseguenze rilevanti.

Le autorità e i sistemi di monitoraggio sismico continueranno a tenere sotto osservazione la situazione, ma al momento non sono stati segnalati ulteriori eventi sismici collegati.