ULTIM’ORA – Incendi a Catania, disagi sulla tangenziale: traffico bloccato tra A19 e Asse dei Servizi

Catania, 29 luglio 2025 – Ore di paura nel catanese a causa di due incendi divampati quasi in contemporanea nel primo pomeriggio di oggi. Il primo, particolarmente vasto, è scoppiato in via San Francesco La Rena, dove le fiamme hanno aggredito una vasta area di sterpaglie e vegetazione.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di contenimento del rogo. A coordinare le attività anche un Direttore delle Operazioni di Spegnimento, chiamato per valutare l’eventualità di un intervento aereo. Le forti raffiche di vento che soffiano sulla zona stanno complicando non poco le operazioni, alimentando e spingendo le fiamme.

Un secondo incendio è stato segnalato poco dopo in un terreno adiacente un tratto della Strada Statale 114, nelle vicinanze di un grande deposito di mezzi pesanti. Anche qui le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per contenere il fronte di fuoco e mettere in sicurezza l’area, data la vicinanza con infrastrutture sensibili.

A causa di un vasto incendio, il traffico lungo la tangenziale di Catania è temporaneamente bloccato, tra lo svincolo con la A19 e lo svincolo Asse dei Servizi. Sono presenti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento in sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Le autorità invitano i cittadini a evitare le zone interessate e a segnalare eventuali situazioni di pericolo.

Ulteriori aggiornamenti seguiranno nelle prossime ore.