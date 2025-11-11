ULTIM’ORA – Incendio alle Ciminiere di Catania: Vigili del Fuoco in azione nel teatro del complesso fieristico

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, martedì 11 novembre 2025, a Catania, dove un incendio è divampato all’interno del teatro del complesso fieristico “Le Ciminiere”, nella zona compresa tra...

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, martedì 11 novembre 2025, a Catania, dove un incendio è divampato all’interno del teatro del complesso fieristico “Le Ciminiere”, nella zona compresa tra via Raffineria e viale Africa.

Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenute due squadre con diversi mezzi di soccorso, impegnate nello spegnimento delle fiamme e nelle verifiche di sicurezza all’interno della struttura.

Il teatro, precisano i pompieri, non risulta attualmente in uso. Al momento non si segnalano feriti.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e si attendono ulteriori aggiornamenti per chiarire l’origine e l’estensione del rogo.

