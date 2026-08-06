🔴🔴 ULTIM’ORA – Incidente sulla SS121, lunghe code in direzione Paternò

Coinvolti un'auto e un camioncino. Secondo le prime informazioni non si registrerebbero feriti.

Disagi alla circolazione nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 121, dove un incidente stradale ha provocato lunghe code in direzione Paternò.

Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra gli svincoli di Valcorrente e Palazzolo. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, sarebbero rimasti coinvolti un'autovettura e un camioncino, presumibilmente adibito al trasporto di frutta.

Le immagini giunte alla nostra redazione mostrano l'autovettura con la parte anteriore pesantemente danneggiata, mentre il camioncino non è visibile negli scatti a disposizione. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento.

Secondo le prime informazioni raccolte, non ci sarebbero feriti, nonostante i danni riportati dai mezzi coinvolti.

L'incidente sta causando forti rallentamenti e lunghe code in direzione Paternò.

La situazione è in aggiornamento e seguiranno ulteriori dettagli non appena disponibili.