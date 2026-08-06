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🔴🔴 ULTIM’ORA – Incidente sulla SS121, lunghe code in direzione Paternò

Coinvolti un'auto e un camioncino. Secondo le prime informazioni non si registrerebbero feriti.

A cura di Redazione Redazione
06 agosto 2026 14:59
🔴🔴 ULTIM’ORA – Incidente sulla SS121, lunghe code in direzione Paternò -
Belpasso
Cronaca
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Disagi alla circolazione nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 121, dove un incidente stradale ha provocato lunghe code in direzione Paternò.

Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra gli svincoli di Valcorrente e Palazzolo. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, sarebbero rimasti coinvolti un'autovettura e un camioncino, presumibilmente adibito al trasporto di frutta.

Le immagini giunte alla nostra redazione mostrano l'autovettura con la parte anteriore pesantemente danneggiata, mentre il camioncino non è visibile negli scatti a disposizione. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento.

Secondo le prime informazioni raccolte, non ci sarebbero feriti, nonostante i danni riportati dai mezzi coinvolti.

L'incidente sta causando forti rallentamenti e lunghe code in direzione Paternò.

La situazione è in aggiornamento e seguiranno ulteriori dettagli non appena disponibili.

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