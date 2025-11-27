Ultim’ora – Paternò. Revocato l’appalto delle luminarie di Santa Barbara: eliminate alcune vie dall’allestimento
Il Comune di Paternò ha revocato la determina dirigenziale con cui, appena ieri, era stato affidato il servizio di installazione delle luminarie per la Festa di Santa Barbara 2025.
La decisione è arrivata oggi, 27 novembre, con la Determina n. 139 del Settore Ecologia–Impianti–Manutenzione.
Perché è stato annullato l’appalto
La revoca nasce da una rimodulazione degli addobbi: alcune vie e piazze della città, inizialmente previste nell’allestimento, sono state escluse. Questo cambiamento ha reso necessario annullare l’affidamento precedente, che era stato assegnato alla ditta Sicil Impianti di Guerrera Fortunato per un importo complessivo di 85.398,78 euro (69.999 euro oltre IVA).
Il documento spiega che le luminarie sono ora previste in quantitativi diversi, motivo per cui si è deciso di azzerare il precedente impegno di spesa.
Il Comune ha proceduto al disimpegno totale delle somme stanziate, suddivise tra vari capitoli di bilancio:
- 40.000 euro – Cap. 08011.03.264002
- 45.398,78 euro – Cap. 01111.03.125000
- 35 euro – Cap. 01111.03.125000
Tutti gli importi rientrano così nella disponibilità dell’Ente per la rimodulazione del nuovo intervento.
LA DETERMINA PUBBLICATA OGGI