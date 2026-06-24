🛑🛑 ULTIM'ORA. Paternò, scontro tra auto e furgone all'incrocio tra via Bellini e via Fallica
🛑🛑 ULTIM'ORA. Paternò, scontro tra auto e furgone all'incrocio tra via Bellini e via Fallica
Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Paternò, all'incrocio tra via Bellini e via Fallica.
Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone e una Peugeot si sono scontrati violentemente.
A seguito dell'impatto è esploso l'airbag della vettura che, secondo le prime informazioni raccolte sul posto, avrebbe anche effettuato un testacoda prima di fermarsi sulla carreggiata.
L'urto ha causato rallentamenti alla circolazione nella zona e disagi al traffico per diversi minuti.
Nonostante la violenza dello scontro, per fortuna non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte.
Al momento in cui scriviamo non risultano infatti feriti in condizioni preoccupanti.
Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.