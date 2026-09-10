ULTIM’ORA – Paternò, violento scontro tra due auto a Tre Fontane: feriti una donna e un minore

Un violento incidente stradale si è verificato intorno alle ore 12 lungo la SP 77, in zona Tre Fontane, a Paternò.



Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat Panda e una Fiat Sedici. A seguito del forte impatto, una delle due vetture ha terminato la propria corsa sopra la rotonda.



Sul posto è intervenuta un’ambulanza. Due le persone rimaste ferite, una donna e un minore. Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Paternò per ulteriori accertamenti.



Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, impegnati nei rilievi necessari per ricostruire e stabilire l’esatta dinamica del sinistro.



Il tratto stradale è stato temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Il traffico è stato deviato lungo strade secondarie, con possibili rallentamenti nella zona.



Notizia in aggiornamento.



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