ULTIM’ORA – PAURA A PATERNÒ: DUE AUTO SI SCONTRANO, CI SONO FERITI

Paternò, 19 luglio 2025 – ore 23:40 – Un grave incidente stradale si è verificato pochi minuti fa a Paternò, all’incrocio tra via Vittorio Emanuele e via Circumvallazione, nei pressi del “semaforo” cittadino. Due autovetture, una Musa e una Fiat Bravo, si sono scontrate violentemente per cause ancora in corso di accertamento.

Secondo quanto appreso, ci sarebbero dei feriti, ma al momento non si conoscono le loro condizioni.

I soccorsi sono stati allertati poco dopo l’impatto e sono arrivati sul posto mentre scriviamo. Alcuni passanti hanno documentato la scena scattando foto dell'accaduto, in attesa dell’intervento dei mezzi di soccorso.

Nel frattempo è giunta un’ambulanza, ma la strada risulta attualmente bloccata: le auto coinvolte sono ferme al centro della carreggiata, impedendo il regolare transito dei veicoli.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Le autorità sono attese a breve per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità nella zona, che potrebbe subire forti rallentamenti.

Notizia in aggiornamento.