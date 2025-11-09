ULTIM'ORA. Scontro frontale sulla SS284 nei pressi di Santa Maria di Licodia: feriti e traffico in tilt

Dopo il sinistro avvenuto nella mattinata nei pressi dello svincolo di Palazzolo, dove fortunatamente il conducente è rimasto illeso, un secondo incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, domen...

Dopo il sinistro avvenuto nella mattinata nei pressi dello svincolo di Palazzolo, dove fortunatamente il conducente è rimasto illeso, un secondo incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 9 novembre 2025, lungo la Strada Statale 284, nei pressi dello svincolo di Santa Maria di Licodia.

Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra due autovetture: una Nissan e una Smart. Le cause del sinistro sarebbero da ricondurre, con ogni probabilità, all’asfalto reso viscido dalla pioggia battente che ha interessato la zona nel corso della giornata.

L’impatto è stato particolarmente violento: gli airbag di entrambi i veicoli sono esplosi a seguito della collisione.

Tre le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari per prestare le prime cure ai feriti, le cui condizioni non sono al momento note.

A causa delle vetture rimaste di traverso sulla carreggiata, il traffico procede a senso unico alternato, con forti rallentamenti lungo il tratto interessato.

Presenti sul posto più pattuglie dei Carabinieri, impegnate nei rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro e regolare la viabilità.

Notizia in aggiornamento.

