ULTIM’ORA – Terremoto di magnitudo 3.7 nel Messinese, epicentro a Oliveri

Scossa di terremoto questa mattina, martedì 18 agosto, nel Messinese. Secondo i dati ufficiali dell’INGV, il sisma ha avuto una magnitudo ML 3.7 ed è stato registrato alle ore 10:07:10 italiane.

L’epicentro è stato localizzato a circa un chilometro a nord-ovest di Oliveri, in provincia di Messina, mentre l’ipocentro è stato individuato a una profondità di 9 chilometri. La localizzazione è stata effettuata dalla Sala Sismica INGV di Roma.

Tra i centri più vicini all’epicentro figurano Falcone, a circa 3 chilometri, Furnari a 7 chilometri e Patti a 8 chilometri. A seguire Basicò, Mazzarrà Sant’Andrea, Librizzi, Montagnareale e Terme Vigliatore.

La prima elaborazione automatica aveva stimato una magnitudo 3.9, successivamente rivista dall’INGV a 3.7 dopo l’analisi dei dati.

Notizia in aggiornamento.