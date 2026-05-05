🚨 ULTIM’ORA – Terzo incidente della giornata sulla SS121 a Misterbianco: scontro tra due auto,code
🚨 ULTIM’ORA – Terzo incidente della giornata sulla SS121 a Misterbianco: scontro tra due auto,code
Ancora un incidente sulla superstrada 121 nel territorio di . Dopo i due sinistri avvenuti in mattinata, un terzo incidente si è verificato nella serata di oggi, 5 maggio 2026, intorno alle 20:30, nei pressi dello svincolo Misterbianco centro in direzione Catania .
Secondo le prime informazioni, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato uno scontro tra due autovetture. Fortunatamente, non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte, anche se la situazione ha generato forte apprensione tra gli automobilisti in transito.
Sul posto sono presenti i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.
Pesanti le ripercussioni sul traffico: si registrano forti rallentamenti in direzione Catania, con code che stanno causando disagi alla circolazione già provata dagli incidenti precedenti della mattinata.
🔴 Situazione in aggiornamento