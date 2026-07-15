🚨 Motta Sant'Anastasia, vasto incendio: evacuate alcune abitazioni, maxi soccorsi sul posto

Il forte vento alimenta le fiamme tra corso Sicilia, la zona del ponte e l’ex Oasi Regina Pacis. Sul posto un massiccio dispiegamento di soccorsi.

MOTTA SANT’ANASTASIA – Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi a Motta Sant’Anastasia, dove un vasto incendio sta mettendo a dura prova soccorritori e residenti. Le fiamme, alimentate dalle forti raffiche di vento e dalle alte temperature, si sono propagate con estrema rapidità, interessando più aree del territorio e arrivando a ridosso delle abitazioni.

Secondo le informazioni raccolte, i principali fronti del rogo si trovano tra corso Sicilia e la zona del ponte. Da qui il fuoco si è rapidamente esteso verso via Papa Luciani e l'area dell'ex Oasi Regina Pacis, costringendo le autorità ad adottare misure urgenti per garantire la sicurezza della popolazione.

La situazione è apparsa fin da subito particolarmente critica. Alcune abitazioni sono state evacuate per consentire ai residenti di allontanarsi in sicurezza, mentre il denso fumo ha invaso l'intera zona, riducendo notevolmente la visibilità e rendendo ancora più complesse le operazioni di soccorso.

Sul posto è stato mobilitato un imponente dispositivo di emergenza. Sono al lavoro numerose squadre dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale della Regione Siciliana e delle associazioni di volontariato di Protezione Civile, tra cui i volontari dell'ANPAS di Paternò, affiancati da altre organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di supporto ai soccorsi e assistenza alla popolazione.

Per raggiungere alcune abitazioni lambite dalle fiamme è intervenuta anche un'autoscala dei Vigili del Fuoco, utilizzata per mettere in salvo e assistere alcune persone rimaste all'interno delle proprie case, mentre diverse ambulanze sono state dislocate nell'area a scopo precauzionale.

Le operazioni di spegnimento risultano particolarmente difficili a causa del vento, che continua ad alimentare il fronte dell'incendio e a favorirne la propagazione. L'obiettivo dei soccorritori è proteggere le abitazioni e impedire che il rogo possa estendersi ulteriormente ad altre zone del territorio.

L'emergenza è ancora in corso e le squadre continuano a operare senza sosta per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazio