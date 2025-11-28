ULTIM’ORA – Violento scontro tra camion e auto sulla Statale 192 in territorio di Belpasso

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, 28 novembre 2025, lungo la Strada Statale 192, nei pressi della stazione di Motta Sant’Anastasia, in territorio di Belpasso.Secondo le primissime...

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, 28 novembre 2025, lungo la Strada Statale 192, nei pressi della stazione di Motta Sant’Anastasia, in territorio di Belpasso.

Secondo le primissime informazioni, un camion e un’auto sono rimasti coinvolti in un violento impatto. Al momento si apprende che ci sarebbero dei feriti, ma le loro condizioni non sono ancora note e sono in fase di valutazione da parte del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che stanno prestando assistenza ai coinvolti, e le Forze dell’Ordine, impegnate nei rilievi e nella regolazione del traffico.

La circolazione risulta completamente bloccata per consentire le operazioni in sicurezza.

L’incidente sta provocando forti rallentamenti anche nelle aree limitrofe, con disagi per gli automobilisti in transito.

Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.