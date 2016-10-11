E' un 16enne senza patente l'investitore dell'anziano

Il comunicato stampa inviatoci dai carabinieri e che racconta l'evolversi dei fatti dopo l'incidente di ieri: la vittima resta in prognosi riservata

"Sono bastate poche ore ai carabinieri della Compagnia di Paternò per far luce sull’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nei pressi del distributore “Eni Station” ubicato al Km 26 della S.S. dove un 77enne, a piedi, era stato travolto da un autocarro Iveco il quale conducente dopo aver causato l’incidente si era dato alla fuga. Gli investigatori del Nucleo Radiomobile analizzando le immagini registrate da alcune telecamere di sicurezza puntate sulla zona e col supporto di altri indizi raccolti nel sopralluogo post-incidente sono riusciti a collocare sul luogo dell’evento un 16enne di Paternò che, ovviamente senza patente, conduceva l’autocarro incriminato. Il giovane investitore dovrà rispondere all’A.G. dei reati di lesioni personali stradali gravi, fuga del conducente in casi di lesioni personali stradali e guida senza patente. L’autocarro è stato sottoposto a sequestro per i successivi rilievi tecnici. Versa ancora in gravi condizioni l’anziano ricoverato ieri d’urgenza – a mezzo elisoccorso - all’Ospedale Cannizzaro di Catania".