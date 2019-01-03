UN ALTRA SCOSSA DI MAGNITUDO 3.0 REGISTRATA ALLE ORE 00.01
Un altra scossa di terremoto registrata alle ore 00.01
I DATI PRELIMINARI FORNITI DALL'INGV SONO:
Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: 3 km N Ragalna (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.66, 14.94 ad una profondità di 1 km.
La scossa s’è verificata in superficie ed è stata avvertita a Ragalna, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Nicolosi e Paternò
La localizzazione preliminare è la seguente:
# Data e ora locale: 04 gen 2019 00:01:15
# Coordinate Epicentrali
- Latitudine: 37° 39' 18"
- Longitudine: 14° 56' 20"
# Zona: 3 Km N Ragalna (CT)
# Magnitudo Richter: 3.0 ML
# Profondità: 0.6 km
Per fortuna, al momento non si segnalano danni a cose e persone.
Doppia scossa di terremoto registrata pochi minuti fa, esattamente alle ore 22:21:22 I DATI PRELIMINARI FORNITI DALL'INGV SONO di magnitudo ML 2.9 nella zona: 3 km N Ragalna (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.66, 14.93 ad una profondità di 0 km.
La scossa s’è verificata in superficie ed è stata distintamente avvertita a Ragalna, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Nicolosi e Paternò
La localizzazione preliminare è la seguente:
# Data e ora locale: 03 gen 2019 22:21:22
# Coordinate Epicentrali
- Latitudine: 37° 39' 22"
- Longitudine: 14° 55' 48"
# Zona: 3 Km N Ragalna (CT)
# Magnitudo Richter: 2.9 ML
# Profondità: 0.0 km
La scossa è stata preceduta da un altra, precisamente alle ore 22.19 di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: Santa Maria di Licodia (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.61, 14.89 ad una profondità di 0 km.
La localizzazione preliminare è la seguente:
# Data e ora locale: 03 gen 2019 22:19:43
# Coordinate Epicentrali
- Latitudine: 37° 36' 50"
- Longitudine: 14° 53' 28"
# Zona: Santa Maria Di Licodia (CT)
# Magnitudo Richter: 2.5 ML
# Profondità: 0.0 km
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
