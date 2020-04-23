UN ALTRO INFERMIERE POSITIVO ALL'OSPEDALE DI BIANCAVILLA , UN NUOVO CASO A BELPASSO

Si aggiunge ai due infermieri, risultati positivi al Coronavirus comunicati ieri dall’ASP di Catania, un terzo caso. Si tratta di un altro infermiere dell’ospedale”Maria SS.ma Addolorata” di Biancavil...

Si aggiunge ai due infermieri, risultati positivi al Coronavirus comunicati ieri dall’ASP di Catania, un terzo caso. Si tratta di un altro infermiere dell’ospedale”Maria SS.ma Addolorata” di Biancavilla.

L’uomo è stato sottoposto nei giorni scorsi a controlli di routine avviati dall'Azienda sanitaria provinciale. Salgono a tre i casi di positività all’interno della struttura ospedaliera di Biancavilla.

Un altro caso di positività al Covid-19 si è verificato nella giornata a Belpasso.

Il bilancio in città sale a 20 persone, di cui 15 (quindici) attualmente attivi e 3 (tre) deceduti e 2 (due) guariti.

Entrambi gli aggiornamenti arrivano dai rispettivi primi cittadini, Antonio Bonanno e Daniele Motta.

POST DEL SINDACO SI BIANCAVILLA:

Mi è stato comunicato che l’esito dei tamponi al personale dell’ospedale ha dato riscontro positivo per un infermiere ed un infermiere/operatore del 118: uno dei due casi si riferisce a quello già annunciato ieri. Quindi, oggi, ne apprendiamo uno in più

Il nostro personale sanitario è in prima linea e non si sta risparmiando: sta mettendo a repentaglio se stesso pur di liberarci dal virus. Un lavoro impagabile. Per questo ringrazio ognuno di loro.

E vi rassicuro dicendo che medici e infermieri si rapportano con le dovute precauzioni all’interno dei Reparti e con qualunque paziente.

La mia vicinanza va ad entrambi. Li ho sentiti telefonicamente augurandogli una pronta guarigione: tra loro due, c’è anche un rappresentante delle istituzioni. Un consigliere comunale che presto tornerà a servire i suoi cittadini e la sua città come ha sempre fatto.

Ce la faremo.

POST DEL SINDACO DI BELPASSO

Oggi abbiamo posto le basi per ricevere la prima trance dei soldi stanziati dalla regione e nel contempo si sta ultimando la consegna dei buoni spesa statali. Sono state settimane veramente intense e devo dire che nessuno si è risparmiato.

Continuano i pagamenti per le borse di studio e trasporto scolastico con una procedura che ci ha permesso di pagare in un periodo in cui gli sportelli bancari sono chiusi.

Stiamo programmando una ipotesi di estate alternativa e a brevissimo pubblicherò la prima proposta su cui stiamo lavorando.

AD OGGI I CASI TOTALI DI CORONAVIRUS A BELPASSO SONO 20 (VENTI) DI CUI 15 (QUINDICI) ATTUALMENTE ATTIVI E 3 (TRE) DECEDUTI E 2 (DUE) GUARITI.

Abbiamo un nuovo caso, non ospedalizzato e senza sintomi importanti.

Questa battaglia è lunga ed estenuante ma alla fine ne verremo a capo.

Oggi vorrei ringraziare i tantissimi concittadini che stanno mantenendo da oltre quaranta giorni comportamenti responsabili a tutela di tutti.

Ricordo l’IBAN per le donazioni:

IT 84 C 02008 83870 000105890991

Auguro a tutti voi una buona serata.