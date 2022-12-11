UN ANNO FA LA STRAGE DI RAVANUSA: "MATTARELLA CI DIA GIUSTIZIA"

"La tragedia c'è stata, ma non so perché. Se si poteva evitare lo deve dire chi sta ancora controllando carte e perizie. La Procura non si tira indietro, anzi. Ma al presidente della Repubblica, Sergi...

"La tragedia c'è stata, ma non so perché. Se si poteva evitare lo deve dire chi sta ancora controllando carte e perizie. La Procura non si tira indietro, anzi. Ma al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiedo di dare un'accelerata. Da padre di famiglia, presidente, faccia in modo che si arrivi a capo di tutto.Dopo un anno è inutile che ancora aspettiamo di capire". Lo ha detto Luigi Pagliarello, padre di Selene, la 30enne morta, insieme al bambino che portava in grembo, nella strage di via Trilussa a Ravanusa (Agrigento). "Samuele l'ho conosciuto all'obitorio - ricorda Pagliarello parlando del nipote, che sarebbe nato dopo pochi giorni - , era un bel bambino e somigliava molto al papà.

Con mia figlia ci parlo sempre e prima o poi ci rincontreremo".

L'11 dicembre del 2021 un'esplosione seguita a una fuga di gas fece dieci vittime. Secondo quanto reso noto dalla Procura di Agrigento nei giorni seguenti alla tragedia, l'esplosione fu provocata da una "camera di gas innescata da una scintilla casuale".

Dieci gli avvisi di garanzia per disastro colposo e omicidio colposo plurimo, a dirigenti e tecnici della società Italgas, che sono stati notificati un anno fa.

Oggi, in occasione del primo anniversario della tragedia di Ravanusa, alle 18,30, in chiesa Madre, l'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, celebrerà una messa in suffragio delle 10 vittime.