Un anno senza Franco Giordano: il ricordo di un uomo giusto e generoso

PATERNÒ – «Se vieni al mondo sapendo di essere amato e lo lasci sapendo la stessa cosa, allora tutto ciò che nel frattempo è accaduto sarà valso la pena» (Michael Jackson).

Con questa frase, densa di significato, la famiglia e gli amici ricordano Franco Giordano ad un anno dalla sua prematura scomparsa, avvenuta all’età di 67 anni.

Franco è stato un uomo, un marito e un padre esemplare. Colto, umile, sempre dalla parte dei più deboli, ha vissuto mettendosi al servizio del prossimo e seguendo con coerenza gli insegnamenti di Dio. Nonostante le difficoltà, le incomprensioni e i giudizi affrontati lungo il cammino, ha saputo lasciare un segno profondo attraverso la sua vita e il suo esempio.

Ha insegnato il valore della conoscenza, la forza di non arrendersi mai, l’importanza di avere ideali e di difenderli. Ha trasmesso la bellezza della semplicità e l’umiltà di chinarsi verso chi è nel bisogno, ricordando che la vera ricchezza non sta nel lusso o nelle apparenze, ma nella nobiltà d’animo.

Un suo pensiero resta oggi più attuale che mai:

«Quando la tempesta è al massimo, e il mare in furia, allora è il momento di ricorrere a tutte le tue risorse. Trai esperienza da ogni giorno, per quanto cattivo sia» (Franco Giordano).

Per chi desiderasse unirsi in preghiera, la Santa Messa in suffragio sarà celebrata mercoledì 1° ottobre, alle ore 19:30, presso il Santuario della Madonna della Consolazione di Paternò.