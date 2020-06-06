UN ANNO SENZA NIURKA

Sembra ieri, ma è già passato un anno. Un anno dalla scomparsa di Antonia Berrillo, da tutti a Paternò conosciuta come Niurka, che il 6 giugno dello scorso anno ha lasciato nello sconforto una città,...

Sembra ieri, ma è già passato un anno. Un anno dalla scomparsa di Antonia Berrillo, da tutti a Paternò conosciuta come Niurka, che il 6 giugno dello scorso anno ha lasciato nello sconforto una città, e il marito Paternese Barbaro Calì. Una donna che tutti conoscevamo, apprezzata per la sua passione per il canto e i balli, soprattutto caraibici, che ha trasmesso a tanti Paternesi. Una donna allegra e che trasmetteva a tutti la sua immensa voglia di vivere. Diventata Paternese per amore, nella nostra città aveva trovato la sua dimensione ideale, animando molte serate fino al 2019. Poi, il ritiro dalla scena per i gravi motivi di salute che c’è l’hanno portata via. Oggi, ad un anno dalla scomparsa, vogliamo ricordarla ancora, perché nei ricordi di ognuno di noi, resta sempre vivo il pensiero di chi vogliamo bene. Ciao Niurka, ovunque tu sia balla anche per Noi…