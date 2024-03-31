UN BUONO DA 300 EURO PER IL SITO SHEIN, MA È FALSO.

Sta tornando di moda nelle ultime settimane la truffa dei buoni regalo Shein. I truffatori, servendosi della forte reputazione online del colosso del commercio online cinese, stanno facendo moltissime...

Sta tornando di moda nelle ultime settimane la truffa dei buoni regalo Shein. I truffatori, servendosi della forte reputazione online del colosso del commercio online cinese, stanno facendo moltissime vittime. Lo stratagemma è il regalo di un buono da 20, 300 o addirittura 500 euro da spendere sul sito cinese.

I messaggi truffaldini, che si presentano sotto forma di email, pubblicità sui social media o catene di WhatsApp, indirizzano a un sito web fasullo che imita quello ufficiale della nota piattaforma di fast fashion. Qui l’utente viene invitato a partecipare ad un concorso esclusivo, sondaggio o a un gioco di scoperta premi, allettando con la possibilità di vincere buoni regalo Shein di vario valore.

Ovviamente alla fine dell’operazione l’utente risulterà vincitore del buono regalo e per riceverlo c’è un messaggio che invita il vincitore a dover inserire i dati della propria carta di credito dove ricevere l’accredito.

Ed è qui che scatta la truffa: i truffatori in questo modo rubano i dati personali delle carte per fare transazioni online non autorizzate.

Siccome questo tentativo nelle ultime settimane è diventato molto popolare girando da chat a chat, la stessa Shein Italia ha diffuso un comunicato ufficiale, dissociandosi categoricamente dalle attività fraudolente e offrendo consigli su come individuare e scongiurare tali inganni.

Il comunicato evidenzia che Shein non ha alcun legame con queste pratiche ingannevoli e che qualsiasi comunicazione autentica proviene esclusivamente dagli account ufficiali o da indirizzi email che terminano con @shein.com o @sheingroup.com.

Shein effettivamente organizza concorsi ufficiali che offrono buoni sconto come premi, ma è essenziale partecipare attraverso i canali ufficiali per garantire la sicurezza delle proprie informazioni personali e finanziarie.