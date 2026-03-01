Un defibrillatore per salvare vite: il dono in memoria di Gabriele e Maria Chiara Longo

Un gesto d’amore per la comunità e un passo concreto verso una Paternò sempre più cardioprotetta. L’associazione “Fratello Sole e Sorella Luna”, nata in memoria di Gabriele e Maria Chiara Longo, ha donato un defibrillatore semiautomatico (DAE) alla Parrocchia Spirito Santo, mettendolo a disposizione dell’intera comunità.

Un’iniziativa che va oltre la semplice consegna di un dispositivo salvavita: è un segnale forte di solidarietà, prevenzione e responsabilità collettiva, capace di trasformare il dolore in un’azione concreta al servizio della città.

Fondi raccolti nel segno della memoria

L’acquisto del defibrillatore è stato possibile grazie ai fondi raccolti durante il secondo memorial dedicato a Gabriele e Maria Chiara Longo, evento organizzato per ricordare i due giovani e allo stesso tempo sostenere iniziative benefiche.

Le donazioni raccolte nel corso dell’iniziativa hanno permesso di realizzare questo importante progetto per la tutela della vita, dimostrando ancora una volta come la memoria possa diventare un motore di solidarietà e impegno sociale.

La consegna del 28 febbraio e il momento di formazione

La cerimonia di consegna si è svolta ieri, 28 febbraio, e non è stata soltanto un momento simbolico.

Durante l’incontro, i formatori dell’ente Edù Formazione hanno mostrato ai presenti come eseguire correttamente una rianimazione cardiopolmonare (RCP) e illustrato le procedure per l’utilizzo del defibrillatore.

Sono state spiegate le manovre fondamentali da effettuare nei primi minuti in caso di arresto cardiaco, sottolineando come il defibrillatore sia progettato per guidare passo dopo passo anche chi non è un operatore sanitario.

Un momento molto partecipato che ha contribuito a sensibilizzare e preparare i cittadini, aumentando la consapevolezza sull’importanza di intervenire rapidamente nelle situazioni di emergenza.

Un dispositivo che può salvare vite

Il defibrillatore semiautomatico rappresenta uno strumento essenziale in caso di arresto cardiaco improvviso. In queste situazioni, la rapidità di intervento è determinante e può fare la differenza tra la vita e la morte.

Con questa donazione, la Parrocchia Spirito Santo diventa un nuovo punto di riferimento per la sicurezza sanitaria del territorio, offrendo una possibilità concreta di intervento immediato in caso di emergenza.

L’impegno per una città cardioprotetta

L’associazione Fratello Sole e Sorella Luna continua così il proprio percorso di impegno civile e sociale, trasformando il ricordo in azioni tangibili a favore della collettività.

L’obiettivo è chiaro: contribuire a rendere Paternò una città sempre più cardioprotetta, dove i dispositivi salvavita siano accessibili e i cittadini sempre più informati e preparati.

La donazione del defibrillatore rappresenta quindi non solo un gesto simbolico, ma un tassello importante in un progetto più ampio di sensibilizzazione e prevenzione, capace di rafforzare il senso di comunità e ricordare quanto sia prezioso prendersi cura gli uni degli altri.