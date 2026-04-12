“Un goal per la solidarietà” diventa maggiorenne: il 29 aprile al Cibali tra sport, musica e beneficenza

Diventa maggiorenne “Un goal per la solidarietà” la manifestazione ideata da Luca Napoli, che da 18 anni porta un sospiro di sollievo a chi vive quotidianamente tra problemi e affanni.

La presentazione dell’evento che si terrà il prossimo 29 aprile, si è tenuta nella sala riunioni del Comune di Catania, alla presenza del sindaco, Enrico Trantino, del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e dei vari rappresentanti dello sport, degli sponsor e dello spettacolo che ogni anno contribuiscono a rendere grande la manifestazione.

Madrina dell’evento sarà Eleonora Incardona, volto noto della tv, mentre la parte musicale è affidata a Povia. In campo si sfideranno le All Stars Sicilia, I Giornalisti, la Nazionale Artisti tv e il Dream Team.

Una particolare attenzione è stata posta per le maglie delle squadre, che avranno stampati i visi di Angelo Massimino, indimenticato presidente del Catania a 30 anni dalla morte, e quelli di Orazio Russo e Turi Distefano recentemente scomparsi e colonne della manifestazione per anni.

Infine, Luca Napoli ha voluto destinare i fondi della raccolta al Comune di Niscemi, per realizzare una bambinopoli in una zona sicura del paese, e dare un segno di speranza e solidarietà ad una comunità che ultimamente ha avuto grossi problemi.

Appuntamento al Cibali il 29 aprile.



