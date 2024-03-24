UN GOL PER ANDREA", OGGI IN CAMPO A PATERNÒ IN RICORDO DELL'EROE DISTEFANO

La comunità di Paternò si prepara per una giornata di sport e solidarietà, poiché oggi si tiene la terza edizione dell'evento "Un gol per Andrea". Questo memorial è dedicato al giovane agricoltore And...

Questo memorial è dedicato al giovane agricoltore Andrea DiStefano, tragicamente scomparso a causa di un incidente mentre cercava di spegnere un incendio nelle vicinanze di Ponte Barca. Il suo gesto eroico nel tentare di proteggere i suoi concittadini rimarrà per sempre nella memoria di tutti.

Il Paternò Calcio, guidato dal presidente Ivan Mazzamuto e con il patrocinio dell’Ars (Assemblea Regionale Siciliana) e del Comune di Paternò, ha deciso di organizzare questa manifestazione sportiva per celebrare la vita di Andrea e per promuovere valori di solidarietà e comunità.

L'evento mette al primo posto il ricordo di un giovane che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti coloro che lo conoscevano.

In questa giornata speciale, dirigenti, staff e giocatori del Città di Paternò, insieme alle istituzioni e agli Amici di Andrea, scenderanno in campo per una partita in cui la vera vittoria sarà rappresentata dalla solidarietà. Durante l'evento sportivo, verranno raccolti fondi che saranno devoluti in beneficenza, contribuendo così a sostenere cause importanti per la comunità.

L'appuntamento è al "Totuccio Bottino" alle ore 16 di oggi, Domenica 24 marzo. Vi invitiamo a partecipare numerosi per onorare la memoria di Andrea e per dimostrare il vostro sostegno a questa nobile iniziativa che unisce lo sport alla solidarietà.