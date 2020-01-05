UN LIBRO SUL SINDACO DI PATERNO' NINO NASO

Il sindaco di Paternò Nino Naso in un libro a lui dedicato.L'impegno della Carthago Edizioni sul territorio siciliano si impreziosisce ulteriormente con la figura del Sindaco della città di Paternò Do...

L'impegno della Carthago Edizioni sul territorio siciliano si impreziosisce ulteriormente con la figura del Sindaco della città di Paternò Dott. Nino Naso, pubblicando il suo testo: "La mia Vita in una Parola: Paternò".

Il libro, oltre a ribadire ancora una volta l'attività della Casa Editrice nel mondo della sensibilità culturale, testimonia l'impegno concreto di Naso che del consenso civico pieno ha fatto l'ingrediente vincente della propria sindacatura. Come disse Henry Ford: "Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo".

Le ormai prossime presentazioni, confermando quanto abbiamo appena detto, dimostreranno il valore di una scelta editoriale che non vuole essere commerciale ma soprattutto sociale.

Il libro sarà presentato a Paternò nel Piccolo Teatro di via Monastero il prossimo 24 gennaio.