UN MISSIONARIO ITALIANO TRA I BRASILIANI

Giovedì 28 maggio alle ore 16.00"Il missionario italiano tra i Brasiliani"

Israel Intagliata si collegherà in diretta Facebook da Brasile esattamente dalla città di Brasilia.

Lo scopo del Predicatore del Vangelo,

Israel Intagliata, é quello di pregare in diretta, o mettersi a disposizione di quanti hanno dei bisogni, o hanno da fare qualche domanda riguardo la Bibbia, o altro, sempre inerente al nostro Gesù.

Il tutto verrà fatto con amore per la sua amata terra Catania, vista la situazione attuale di tanto scoraggiamento, che affligge il circondario Catanese.

Israel da anni vive in Brasile con la moglie e il figlio .

Il predicatore si collega il 28 Maggio alle 16.00 ora italiana sulla sua pagina Facebook. NON ESITARE A CHIEDERE PREGHIERA!! Il Missionario pregherà per voi! Basta collegarsi alla pagina fb (Evangelista Israel Intagliata) e il tutto partirà.

Iniziativa senza alcun scopo di lucro!

Per info [email protected]