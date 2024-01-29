UN MONUMENTO PER ARON, IL CANE DATO ALLE FIAMME A PALERMO

Un monumento verrà realizzato a Palermo per ricordare l'uccisione del povero Aron, il cane dato alle fiamme in centro nel capoluogo. L'iniziativa è dell'imprenditore salentino Emilio Colaci. "Ringrazi...

L'iniziativa è dell'imprenditore salentino Emilio Colaci. "Ringraziamo il sindaco Roberto Lagalla e tutta l'amministrazione comunale di Palermo per aver accolto la mia proposta - dice l'imprenditore - per di realizzare nel capoluogo un grande monumento da dedicare ad Aron e a tutti gli animali vittime di violenza.

Il monumento nelle intenzioni dovrebbe sorgere nella zona dove è avvenuto il delitto, ma bisogna attendere la valutazione della soprintendenza".

Il monumento avrà un'altezza di circa quattro metri e racchiuderà al suo interno la tipica simbologia del progetto "Hora Pacis", con cui l'azienda salentina si propone di tramutare in opera d'arte la parola di Don Tonino Bello, accostandola ad un elemento storico come quello dell'orologio da torre.

"L'opera sarà costituita da due elementi principali - aggiunge l'imprenditore - uno raffigurerà l'amore per gli animali e l'altro un grande orologio da torre".