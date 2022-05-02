95047

UN PATERNESE PROTAGONISTA AL 18º GRAN PRIX DI BODYBUILDING A TORINO.

Una bella notizia arriva dalla città di Torino dove un paternese, Fabio Longo, si impone e raggiunge il primo posto nella categoria beginners +175 e il secondo posto nella categoria -175 di Bodybuildi...

02 maggio 2022 08:56
News
Una bella notizia arriva dalla città di Torino dove un paternese, Fabio Longo, si impone e raggiunge il primo posto nella categoria beginners +175 e il secondo posto nella categoria -175 di Bodybuilding.

Il successo arrivato a distanza di una settimana della gara svoltasi a Malta dove il nostro Longo aveva ottenuto il terzo posto.

La soddisfazione di Fabio:“Una grande emozione, mi sono allenato con determinazione e dedizione per raggiungere il massimo del risultato.

Per me non è un punto di arrivo ma di partenza. Guardiamo già alla prossima gara. La cosa più bella è stata portare il nome della mia città in alto in questa importante competizione nazionale di bodybuilding”

