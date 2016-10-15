"Un posto dove poter far musica a Paternò"

In via Boccaccio oggi nasce Perigeo sound: iniziativa dell'ex componete della Fanfara del Reggimento Carabinieri a cavallo di Roma, Carmelo Distefano

95047.it Carmelo Distefano è un paternese come tanti di noi. Carabiniere in congedo, durante il servizio nell’Arma ha anche fatto il musicista, entrando a far parte della Fanfara del Reggimento Carabinieri a cavallo di Roma. Con esibizioni in tutte le città principali Italiane e anche all’estero. “Vivendo a Paternò, ho potuto constatare da tempo, la mancanza di strutture in particolar modo sul campo musicale - ci dice -. A parte il bravo maestro di musica che raduna allievi per cori negli oratori delle chiese o per qualche lezione privata di piano o per qualche altro strumento bandistico. Già questa realtà c’era ai tempi della mia adolescenza trent’anni fa e già allora noi giovani questo sistema stava stretto. Il jazz, il rock, il blues: dove sono queste scuole o centri adatti a Paternò? Come sempre dobbiamo ripiegare su Catania. Da questo nasce l’idea di formare l’associazione musicale “Perigeo sound”. Grazie alla passione per la musica e al desiderio di creare un luogo adatto dove poter respirare, studiare, ascoltare, produrre e dare la possibilità ai giovani e anche ai meno giovani di vivere la musica. Trasformando un scantinato, adibito a garage ripostiglio, ho creato un locale accogliente di circa cento metri quadri con all’interno una sala prove insonorizzata, climatizzata e attrezzata di strumenti professionali. Contiamo a presto di organizzare seminari invitando musicisti di livello nazionale e musica d’insieme sostenuta con l’ausilio dei nostri insegnanti”.

14457372_10154003908468727_4291237782414253019_n continua Carmelo Distefano - da me scelto, per omaggiare un gruppo musicale italiano anni 70 apprezzato a livello internazionale, di stile fusione di progressive con richiami alla musica jazz rock. Perigeo è anche il significato di un corpo celeste che si trova alla minima distanza della terra. L’Associazione, propone ai nuovi soci: Laboratori musicale per bambini dai 3 ai 6 anni che con il gioco conta di portarli gradualmente alla scelta assennata dello strumento che più gli si addice o meglio addentrarli nella musica appunto con il gioco e non con il sacrificio. Per questo ho scelto insegnanti specializzati in materia. Si impartiscono corsi di: Canto moderno,e corsi di laboratorio musicale per bambini con Manuel Castro, insegnante presso “Delta RHO” scuola di musica e canto di Catania e presso l’MMI Modern music di Messina, e alla Perigeo Sound Studio di Paternò".

La squadra è di tutto rispetto: Prof. Salvo Famiano: Sax , Clarino , flauto e Solfeggio Ritmico. (Direttore d’orchestra); Maestro Tuccio Calogero:pianoforte; Pietro Calvagna : Chitarra blues,Jazz manouche,e mandolino; Giulia Zappalà : Violino e cantante Jazz; Gaetano Orto: Baso elettrico; Andrea Adamo: Insegnante Chitarra elettrica presso Lennon CLUB, Mags Academy e alla Perigeo Sound di Paternò; Barbaro Spoto: insegnante Chitarra classica; Nuccio Palumbo: batteria.