UN NUOVO SISTEMA PER COMMENTARE SU 95047.IT

Da qualche giorno abbiamo installato DISQUS, un sistema completamente nuovo di commentare i post del nostro blog. Commenti più veloci e compatibili con i vostri account Facebook, Twitter, Google Plus e Disqus.

Disqus non è altro che un “tool”, uno strumento che consente di migliorare l’esperienza di comunicazione, completamente differente e più intuitivo rispetto alle vecchie piattaforme per i commenti. Commentare con Disqus è semplicissimo, basta “loggarsi”, ovvero accedere al proprio profilo di Facebook, Google o Twitter o la propria mail e dopo sarà possibile commentare senza alcun problema, oltre che trasportare le discussioni direttamente sui social grazie al tasto “Condividi”.

Come funziona

L’utilizzo di Disqus è semplice e intuitivo. Una volta arrivati alla sezione commenti è possibile partecipare alla discussione registrandosi o scegliendo il profilo già in memoria che si vuole utilizzare.

Se si utilizzano account esterni, verrà creato un nuovo profilo Disqus che useremo per regolare le varie impostazioni. Dopo aver effettuato l’accesso, oltre la possibilità di lasciare commenti, potremo postare la discussione su altri social network, grazie al pulsante condividi , consigliare contenuti più significativi tramite l’apposita icona, ordinare in commenti in ordine di tempo o di apprezzamento.

Uso avanzato di Disqus

Lasciare un commento social è però solo la punta dell’iceberg rispetto a tutte le funzionalità di Disqus.

La funzione “Rispondi” è forse la più semplice e ci permette di avviare una discussione specifica a partire da un singolo commento. Le risposte sono organizzate in modo che sia è possibile saltare le discussioni che non ci interessano.

L’icona a fianco del nome utente, in alto a destra, si riferisce invece al sistema di notifiche presente sulla piattaforma di commenti social. Se riceviamo una notifica la relativa icona diventa rossa avvisandoci se qualcuno ha risposto ad un nostro commento o votato i nostri contributi.

Aspettiamo le vostre considerazioni per instaurare un bellissimo rapporto!