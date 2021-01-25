UN UOMO E UNA DONNA TROVATI MORTI IN CONTRADA SCHETTINO ALL'INTERNO DI UNA ABITAZIONE
Tragedia nelle campagne in contrada Schettino a Paternò.Due persone, secondo le primissime informazioni , un uomo di 60 anni di nazionalità italiana ed una donna 53 enne di nazionalità Rumena...
Tragedia nelle campagne in contrada Schettino a Paternò.
Due persone, secondo le primissime informazioni , un uomo di 60 anni di nazionalità italiana ed una donna 53 enne di nazionalità Rumena sono stati trovati morti questa sera all'interno della propria abitazione, trovato morto pure un gatto all'interno .
Ancora nessuna certezza sulla causa, molto probabilmente sarebbe stato il mal funzionamento di una stufa a provocarne la morte.
Pochi al momento i dettagli, sui corpi non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, a fare la drammatica scoperta è stato il figlio che al momento si trova in caserma per gli accertamenti di rito.
Sul posto un ambulanza del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constare il decesso ed i Carabinieri di Paternò per gli accertamenti del caso.
NOTIZIE IN AGGIORNAMENTO