UN VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE IN CORSO TRA VALCORRENTE E MOTTA

Ritorna il caldo ed iniziano gli incendi di sterpaglie.Nel pomeriggio di oggi, 10 Giugno 2024 è divampato vasto incendio che sta interessando un vasto territorio tra Valcorrente e Motta Sant’Anastasia...

A cura di Redazione 10 giugno 2024 16:00

Condividi