UN VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE IN CORSO TRA VALCORRENTE E MOTTA

10 giugno 2024 16:00
Ritorna il caldo ed iniziano gli incendi di sterpaglie.

Nel pomeriggio di oggi, 10 Giugno 2024 è divampato vasto incendio che sta interessando un vasto territorio tra Valcorrente e Motta Sant’Anastasia.

Stanno andando in fumo diversi ettari di vegetazione.

Le fiamme stanno lambendo alcune case rurali e distrutto centinaia ettari di vegetazione.

Una densa colonna di fumo grigia si è sprigionata ed è ben visibile da diversi km di distanza.

