UN VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE IN CORSO TRA VALCORRENTE E MOTTA
A cura di Redazione
10 giugno 2024 16:00
Ritorna il caldo ed iniziano gli incendi di sterpaglie.
Nel pomeriggio di oggi, 10 Giugno 2024 è divampato vasto incendio che sta interessando un vasto territorio tra Valcorrente e Motta Sant’Anastasia.
Stanno andando in fumo diversi ettari di vegetazione.
Le fiamme stanno lambendo alcune case rurali e distrutto centinaia ettari di vegetazione.
Una densa colonna di fumo grigia si è sprigionata ed è ben visibile da diversi km di distanza.
