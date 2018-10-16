UN WEEKEND D'ORO PER IL TEAM MARLETTA ALL' INTERNATIONAL TRINACRIA CUP
Si conclude con 10 medaglie d'oro la trasferta disputata il 13 e 14 ottobre al 1 ° International Trinacria Cup, la gara si è disputata a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), dove ha visto confrontarsi 48 società e circa 500 atleti partecipanti.
La squadra paternese di Taekwondo diretta da Tony Marletta vince 16 importanti Medaglie di cui 10 d’oro , 5 d’argento ed 1 di bronzo affermandosi PRIMA SOCIETÀ CLASSIFICATA PER NUMERO DI MEDAGLIE D’ORO nella prima giornata di gara con gli esordienti A/B (6 -9 anni) Cadetti B (10-11 anni) e Junior (15-17 anni) di seguito i nomi dei medagliati:
ORO
Asia Sofia Marletta
Rachele Befumo
Giorgia Catena
Ludovica Grazioso
Marika Virgillito
Francesco Befumo
Francesco Borzì
Matteo Imbrogiano
Antonio Grasso
Michael Maurici
ARGENTO:
Gaetano Virgillito
Antonino Gemmellaro
Francesco Parisi
Gabriele Rau
Salvatore Ciccia
Bronzo:
Michael Peci
Buona la prestazione di Eleana Marletta e Aurelio Pennisi.
Il team del Maestro Tony Marletta si prepara per il “Campionato europeo per Club” che si terrà in Spagna nel mese di Dicembre con 10 atleti di età compresa tra gli 8 e 13 anni.