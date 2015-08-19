Una associazione presenta la richiesta per organizzare la Fiera di Settembre

Nonostante la settimana di proroga, nessuno ha partecipato al Bando ma c’è chi si è proposto. Ed è polemica per il “porta a porta” che gli organizzatori in pectore hanno condotto tra i commercianti paternesi: “Era solo una indagine di mercato”

A cura di Redazione 19 agosto 2015 18:44

