Una associazione presenta la richiesta per organizzare la Fiera di Settembre
Nonostante la settimana di proroga, nessuno ha partecipato al Bando ma c’è chi si è proposto. Ed è polemica per il “porta a porta” che gli organizzatori in pectore hanno condotto tra i commercianti paternesi: “Era solo una indagine di mercato”
95047.it A bando andato deserto, c’è stata la richiesta per iscritto da parte dell’associazione paternese che ha allestito di recente “I mercatini di Natale”, per potere organizzare la Fiera di Settembre. In linea di massima, il Comune soddisferà la richiesta: prima, però, dovrà essere fornita la documentazione necessaria. A partire dalla garanzia delle fideiussioni da versare. Ma non mancano le polemiche. E non solo per quel bando andato deserto. In tanti, ci hanno contattato in privato chiedendoci se fosse normale che “chi oggi potrebbe organizzare la Fiera di Settembre, già nei giorni scorsi si presentava ai commercianti come organizzatore dell’appuntamento ben prima della scadenza del bando”. Nel frattempo, che dal palazzo municipale venga confermata l’assegnazione dell’allestimento della Fiera, fonti interne al Comune fanno sapere che quel “porta a porta” tra i commercianti altro non era che una sorta di “indagine di mercato”.
Sarà. In poco più di un mese dovrà essere garantita l’organizzazione della Fiera di Settembre edizione 2015 che sino allo scorso anno era messa in piedi da Confcommercio.