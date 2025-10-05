Una copia della Sacra Sindone in mostra a Paternò: il convegno l’11 ottobre alla SS. Annunziata

PATERNÒ – L’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia “Finanziere Luciano Roccella” ha organizzato per sabato 11 ottobre alle ore 19.00, presso la Chiesa della SS. Annunziata, all’ex Monastero di Pia...

PATERNÒ – L’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia “Finanziere Luciano Roccella” ha organizzato per sabato 11 ottobre alle ore 19.00, presso la Chiesa della SS. Annunziata, all’ex Monastero di Piazza Indipendenza, un evento di particolare rilievo dal titolo “L’UOMO DELLA SINDONE”.

Nel corso della serata sarà proposta l’ostensione di una copia della Sacra Sindone, occasione che permetterà ai presenti di approfondire i diversi aspetti storici, scientifici e spirituali legati al sacro telo.

Ad aprire l’incontro saranno don Salvatore Patanè, prevosto parroco della Chiesa S. Maria dell’Alto, e il maresciallo della Guardia di Finanza in pensione Domenico Triolo Puleio, presidente della sezione A.N.F.I. di Paternò.

I lavori proseguiranno con gli interventi di due relatori provenienti da Palermo: il sig. Angelo Russo, che affronterà il tema dal punto di vista tecnologico e storico, e l’ingegnere Marco Gnoffo, che si soffermerà invece sul rapporto tra la Sindone e la scienza.

Sono attese all’iniziativa varie autorità civili e militari, oltre alla presenza di numerose associazioni cittadine. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza, con l’auspicio di vivere un momento di riflessione e conoscenza attorno a un argomento che da secoli suscita interesse e devozione.