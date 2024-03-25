UNA COPPIA DI ACIREALE RICEVE 500 EURO PER VOLO IN RITARDO RYANAIR ROMA CATANIA

Il Giudice di Pace di Catania ha emesso una sentenza significativa in merito al diritto dei passeggeri aerei in caso di ritardi dei voli. La decisione è stata presa dal Giudice di Pace.Nella sentenza,...

Il Giudice di Pace di Catania ha emesso una sentenza significativa in merito al diritto dei passeggeri aerei in caso di ritardi dei voli. La decisione è stata presa dal Giudice di Pace.

Nella sentenza, si è trattato il caso di due passeggeri, una coppia di Acireale, che avevano acquistato biglietti per il volo Ryanair Roma Catania, il cui ritardo superava le tre ore. ItaliaRimborso, agendo per conto dei passeggeri, ha richiesto un rimborso di 250 euro per ciascun passeggero come compensazione pecuniaria.

Il Giudice di Pace ha ritenuto la responsabilità di Ryanair per il ritardo del volo e ha condannato l'azienda al pagamento di 500 euro in totale, ossia 250 euro per passeggero, come compensazione pecuniaria. La sentenza getta luce sulla tutela dei diritti dei passeggeri aerei in caso di ritardo dei voli.

«Accogliamo con soddisfazione la decisione del Giudice di Pace di Catania riguardo alla nostra causa contro Ryanair – affermano da ItaliaRimborso –. Questa sentenza non solo riconosce i diritti dei passeggeri aerei, ma riafferma anche l'importanza della tutela dei consumatori nel settore del trasporto aereo.

Il ritardo dei voli è un problema che colpisce migliaia di passeggeri ogni anno, causando disagi e spese aggiuntive. Siamo grati al Giudice di Pace di Catania per aver riconosciuto la responsabilità di Ryanair e per aver condannato l'azienda al pagamento della compensazione pecuniaria dovuta».