UNA CROCE NEL CIELO DI PATERNO': UN FENOMENO APPARSO QUESTA MATTINA, TANTE LE SEGNALAZIONI

Oggi, una scena straordinaria ha catturato l'attenzione di molti osservatori del cielo in varie parti del nostro comprensorio: una croce che si staglia nel cielo. Questo evento celeste insolito è stato testimoniato questa mattina, creando un misto di meraviglia e perplessità tra gli spettatori.

Il fenomeno è iniziato a manifestarsi poco dopo le ore 11.00 per protrarsi per circa due ore , quando la croce è apparsa nitidamente nei cieli del nostro territorio, offrendo uno spettacolo visibile ad occhio nudo. Questa insolita formazione ha immediatamente catturato l'attenzione di residenti e curiosi, che hanno documentato il momento straordinario attraverso immagini e video prontamente condivisi sui social media.

Il suo impatto visivo è stato così straordinario che molti hanno catturato immagini e video del fenomeno, condividendoli rapidamente sui social media e suscitando una serie di teorie e speculazioni sulla sua origine.