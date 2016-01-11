“Una grata pericolosa davanti San Michele: c’è chi è inciampato, ferendosi”

Le vostre segnalazioni con il servizio WhatsApp

95047.it “Spett. le redazione 95047.it,

Vi scrivo per informarVi che davanti la chiesa San Michele c’è una grata fognaria pericolosa. Nonostante diverse segnalazioni al comando della polizia municipale, e all'ufficio tecnico del Comune, da parte di persone che appartengono alla comunità parrocchiale o di residenti del quartiere, non si è intervenuto e non sono poche le persone che hanno finito con l’inciamparvi riportando ferite anche pesanti.

Dal Comune non riceviamo alcuna risposta, non dà ascolto alle segnalazioni. Sperando che con la Vostra pubblicazione qualcosa cambi.

Grazie per il Vostro servizio.

Cordialmente saluto,

Luigi A.”