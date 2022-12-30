UNA NISSENA RICEVE 250 EURO PER VOLO CANCELLATO CATANIA BOLOGNA

Per un volo cancellato, una abitante di Caltanissetta ha ricevuto 250 euro di risarcimento. Una cancellazione del volo Catania Bologna del 13 aprile scorso da parte della compagnia Ryanair, che ha dat...

Per un volo cancellato, una abitante di Caltanissetta ha ricevuto 250 euro di risarcimento. Una cancellazione del volo Catania Bologna del 13 aprile scorso da parte della compagnia Ryanair, che ha dato comunicazione del volo cancellato con poco preavviso.

Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Catania, che, pochi giorni fa, ha condannato Ryanair al pagamento di 250 euro nei confronti della passeggera.

«Il Giudice di Pace di Catania – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso la passeggera - , ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di volo cancellato, con i passeggeri che possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse».

