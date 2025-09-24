Una presa sul palo dell’illuminazione: dopo la segnalazione, il Comune interviene e mette in sicurezza

Era diventata virale in città nel giro di poche ore: una presa elettrica installata in modo artigianale su un palo della pubblica illuminazione, con i fili fatti uscire direttamente dal corpo del palo...

Un’immagine che ha fatto il giro dei social, tra stupore, ironia e preoccupazione.

Una scena a metà tra l’assurdo e il pericoloso, che ha suscitato reazioni contrastanti: da chi l’ha trovata “geniale” a chi ha subito evidenziato i gravi rischi di sicurezza legati a un impianto improvvisato, collocato in uno spazio pubblico, privo di protezioni, certificazioni e autorizzazioni.

I fili, tirati fuori dalla struttura del palo, erano stati collegati direttamente a una presa, trasformando il punto luce in una pericolosa postazione elettrica “fai-da-te”, esposta agli agenti atmosferici e potenzialmente pericolosa per chiunque vi si avvicinasse.

A seguito della nostra segnalazione, l’amministrazione comunale è intervenuta. I tecnici hanno provveduto a rimuovere l’impianto abusivo e a mettere in sicurezza il palo, ripristinando le condizioni minime di legalità e tutela.

L’episodio riaccende i riflettori sulla gestione degli spazi pubblici urbani. Piazza del Ficus, già nota per casi di degrado e incuria, si è ritrovata al centro dell’attenzione con un simbolo paradossale: una presa abusiva che, più che un atto di ingegno, ha evidenziato l’assenza di controllo e manutenzione ordinaria.

Resta ora da capire chi abbia effettuato l’installazione e con quale scopo. Di certo, se da un lato l’iniziativa ha fatto sorridere qualcuno, dall’altro l’idea di manomettere un palo della luce per ricavarne corrente è tutt’altro che innocua.

Per fortuna, questa volta, l’intervento è arrivato in tempo. E il palo — finalmente — è tornato a fare solo il palo.