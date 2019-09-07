UNA RAGAZZA PER IL CINEMA 2019, TUTTO PRONTO PER LA FINALE

Sarà il bellissimo Teatro Greco di Taormina a fare da cornice alla finale del concorso di bellezza “Una Ragazza per il Cinema 2019”, ideato da Antonio lo Presti e Daniela Eramo, giunto alla 31° edizio...

Sarà il bellissimo Teatro Greco di Taormina a fare da cornice alla finale del concorso di bellezza “Una Ragazza per il Cinema 2019”, ideato da Antonio lo Presti e Daniela Eramo, giunto alla 31° edizione. Domenica 8 settembre, sullo splendido palco di Taormina, sfileranno tutte le ragazze giunte in finale dopo accurate selezioni durate interi mesi in diverse parti della penisola. Le aspiranti miss, tutte belle e motivate, sono già da giorni a Taormina, pronte a sfidarsi per ottenere la prestigiosa fascia del 2019. A presentare la serata finale Elisabetta Gregoraci e Riccardo Signoretti, ospiti il cantante Mameli, da Amici di Maria De Filippi; il musicista Valentino Alessandrini – Violin Performer; Leon Cino, vincitore nel 2004 della terza edizione del talent show di Canale 5 “Amici” di Maria De Filippi, che ha il compito di creare le coreografie per le ragazze sul palco del Teatro Antico di Taormina, insieme al suo assistente Christian; Pino Pellegrino – Casting Director italiano cinematografico e televisivo, già Nastro d’Argento della categoria Casting Director. A lui il compito di fare una Master Class con le ragazze, ed inoltre, saranno 3 le Borse di Studio che metterà a disposizione, per la Manifestazione Nazionale. Madrina della serata sarà l’Attrice Lucia Sardo.

Presenti anche Dado, uno dei comici più conosciuti di Zelig e Colorado…amatissimo dal pubblico televisivo e star dei social; il maestro; impareggiabile nell’arte del “make-up” Pablo Gil Cagnè, visagista delle star; il direttore dell’Agenzia ”The One Model”, re della moda Franco Battaglia; l’attore Andrea Scarduzio, l’Attore Alfio Sorbello. Il tutto per una serata all’insegna della bellezza, e per decretare la vincitrice di una manifestazione ormai tra le più importanti tra i concorsi di bellezza, e che vede una grande partecipazione ogni anno. Appuntamento domenica 8 settembre alle 21 al Teatro Antico di Taormina. Luigi Saitta ed Emenuele Bontempo