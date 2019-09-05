95047

A cura di Redazione Redazione
05 settembre 2019 20:49
UNA STRANA NUBE GIALLA TRA AUGUSTA E MELILLI -
Dintorni
Una strana e densa nube di colore giallo si è sprigionata nel pomeriggio di oggi tra Augusta e Melilli.

Sia per le dimensioni (visto che la nube era visibile anche in autostrada), sia per il colore della stessa sono state diverse le segnalazioni giunte al comando provincia dei Vigili del Fuoco che si sono immediatamente recati sul posto.

Non è ancora chiaro di cosa si tratti, anche se sia i pompieri, tendono a escludere che possa provenire dagli impianti di raffinazione

Sul posto è intervenuto anche il nucleo N.B.C.R. dei Vigili del Fuoco di Catania (nucleo specializzato nella ricerca di eventuali pericoli di carattere nucleare, batteriologico, chimico e radiogeno)

Notizia in aggiornamento

