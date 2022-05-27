UNA VOCE FRA LE VOCI, LA PATERNESE MARIAGRAZIA NATOLI

Nuova stella Paternese, si tratta della 17enne Mariagrazia Natoli al 4° anno di liceo musicale Angelo Musco di Catania, con una voce a dir poco stupenda , oltre il canto ha studiato chitarra e pianofo...

Nuova stella Paternese, si tratta della 17enne Mariagrazia Natoli al 4° anno di liceo musicale Angelo Musco di Catania, con una voce a dir poco stupenda , oltre il canto ha studiato chitarra e pianoforte ma il suo forte è il canto, canto lirico per l esattezza.

Sin da piccola ha partecipato a vari concorsi vincendo il baby Talent all età di 10 anni .

A distanza di 7 anni ha acquisito tecnica grazie allo studio e al lavoro della professoressa Ursino .

Nel video si esibisce con un pezzo tratto dalla CARMEN DI BIZET con l assolo Habanera

https://youtu.be/32f-XvxGJ7c