UN’AUTO FINISCE NELLA VEGETAZIONE A BORDO STRADA LUNGO LA SS121
Attimi di paura oggi pomeriggio intorno alle 15 per un’auto, una Fiat Punto che, mentre percorreva la superstrada ss121nei pressi dello svincolo del centro commerciale, in direzione Paternò è finita f...
A cura di Redazione
10 marzo 2020 20:47
Attimi di paura oggi pomeriggio intorno alle 15 per un’auto, una Fiat Punto che, mentre percorreva la superstrada ss121
nei pressi dello svincolo del centro commerciale, in direzione Paternò è finita fuori strada conficcandosi nella vegetazione.
Tutta da accertare la dinamica del sinistro.
Fortunatamente per il guidatore solo un grande spavento e nessun problema fisico.
Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi
Sul posto la Polizia Stradale per i dovuti rilievi.
UN’AUTO FINISCE NELLA VEGETAZIONE A BORDO STRADA LUNGO LA SS121