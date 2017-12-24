Si è svolta nei giorni scorsi e proseguirà, anche nei prossimi giorni, l'iniziativa di solidarietà "Un'autopompa in corsia", che ha visto impegnati i Vigili del fuoco del Comando provinciale in visita...

Si è svolta nei giorni scorsi e proseguirà, anche nei prossimi giorni, l'iniziativa di solidarietà "Un'autopompa in corsia", che ha visto impegnati i Vigili del fuoco del Comando provinciale in visita a bambini presso alcuni Ospedali ed Istituti di accoglienza della nostra Provincia.

Gli operatori, liberi dal servizio, si sono recati presso gli ospedali "Garibaldi" di Nesima e Policlinico per distribuire doni e dolci ai piccoli ospiti dei reparti Pediatrici. In particolare, al reparto oncologico dell'ospedale Policlinico è stata donata una speciale carrozzina, appositamente trasformata in camion autopompa dei Vigili del fuoco.

Le attività proseguiranno nei prossimi giorni presso alcune strutture di Acireale e Caltagirone, per concludersi giorno 6 gennaio con la tradizionale "Calata della Befana" presso l'ospedale "Cannizzaro" di Catania.

“Un’autopompa in corsia”, pompieri in giro presso i reparti di pediatria di alcuni ospedali dalla provincia

“Un’autopompa in corsia”, pompieri in giro presso i reparti di pediatria di alcuni ospedali dalla provincia

“Un’autopompa in corsia”, pompieri in giro presso i reparti di pediatria di alcuni ospedali dalla provincia

“Un’autopompa in corsia”, pompieri in giro presso i reparti di pediatria di alcuni ospedali dalla provincia