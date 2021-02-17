UNDICI PERSONE IN MANETTE PER TRAFFICO DI DROGA TRA CALTANISSETTA E CATANIA
I militari della compagnia carabinieri di Caltanissetta, supportati dall’Arma territoriale di Catania, Canicattì e Mussomeli, dal personale dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, dalle unità cinofile di Palermo Villagrazia e di Nicolosi, nonché da una squadra del 12° Reggimento Sicilia, stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone accusate di di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
L’indagine ha consentito di disarticolare una presunta organizzazione che secondo le indagini gestiva lo spaccio di stupefacenti nel capoluogo nisseno, nel vicino comune di San Cataldo e a Catania. Le attività hanno avuto inizio a gennaio 2019, a seguito delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, affiliato al clan Cappello di Catania, che ha parlato di rilevanti forniture di sostanze stupefacenti provenienti da Catania ed immesse sulla piazza di Caltanissetta.
In particolare le indagini si sono concentrate sulla figura di Giuseppe Fiume, e del genero Mario Ragusa, entrambi pregiudicati per reati specifici. Il sodalizio, composto prevalentemente da familiari di Giuseppe Fiume, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si era specializzato nello spaccio di cocaina.
Ecco gli indagati nell’operazione dei carabinieri sul traffico di cocaina:
- FIUME Giuseppe, nato a Catania (CT) il 28.11.1969e residente in Caltanissetta (CL) in ViaRedentore nr.120, coniugato (custodia cautelare in carcere);
- FIUME Eros Fabrizio, nato a Caltanissetta (CL) il 19.11.1993 ed ivi residente in via Pio La Torre nr.38, coniugato, (custodia cautelare in carcere);
- FIUME Alessandro, nato a Catania (CT) il 07.07.1983 e residente in Caltanissetta, via Gagini nr.7 nullafacente, (custodia cautelare in carcere);
- G. D. (arresti domiciliari);
- RAGUSA Mario,nato a Caltanissetta (CL) il 13.08.1993 ed ivi residente in via Redentore nr.167, coniugato, (custodia cautelare in carcere);
- VENTURA Michele, nato a Caltanissetta (CL) il 28.08.1980 ed ivi residente in Viale Amedeo nr.172, celibe, nullafacente, (custodia cautelare in carcere)
- DI STEFANO Isidoro, nato a Catania (CT) il 21.08.1981 ed ivi residente in Villaggio Sant’Agata zona c nr.59, celibe, convivente, (custodia cautelare in carcere).
- PUGLISI Santo, nato a Catania (CT) il 17.04.1971 ed ivi residente in Villaggio Zia Lisa nr.154, coniugato, (custodia cautelare in carcere).
- TRINGALI Emanuele Cosimo, nato a Catania (CT) il 05.01.1980 ed ivi residente in Villaggio Santa Maria Goretti nr.49, celibe(custodia cautelare in carcere)
- MILAZZO Diego, nato a Canicattì (AG) il 17.05.1984 ed ivi residente in viale della Vittoria nr.67, celibe, nullafacente, (custodia cautelare in carcere)
- SANTORO MAURIZIO EMANUEL nato a Caltanissetta (CL) il 03.01.1990 ed ivi residente in via Fasci Siciliani nr.42, celibe, (custodia cautelare in carcere).