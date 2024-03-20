UNIONE CULTURALE TRA SICILIA E TRENTINO ALTO ADIGE: UN'INIZIATIVA DI SCAMBIO ALLA DON MILANI DI PATERNÒ

Il 19 marzo 2024 segna un importante evento alla Don Milani di Paternò con lo svolgimento dello "Scambio culturale tra due regioni a Statuto Autonomo, Sicilia - Trentino Alto Adige". L'incontro ha vis...

Il 19 marzo 2024 segna un importante evento alla Don Milani di Paternò con lo svolgimento dello "Scambio culturale tra due regioni a Statuto Autonomo, Sicilia - Trentino Alto Adige". L'incontro ha visto la partecipazione di una scolaresca composta da 34 ragazzi dell'Istituto Comprensivo Statale "Folgaria- Lavarone- Luserna" di Trento, i quali hanno incontrato gli alunni della classe 3C della Secondaria della scuola ospitante.

Dopo diversi incontri a distanza, durante i quali sono state esplorate le dicotomie e i punti di coesione che caratterizzano l'autonomia delle due regioni, Sicilia e Trentino, finalmente i ragazzi e i docenti hanno potuto incontrarsi di persona. Tra i docenti trentini presenti figurano Sgroi Rosa, Trentin Stefania e Gemmellaro Lidia. Mentre i docenti organizzatori della Don Milani includono Graziella Rapisarda, Angelo Asero, Maria Laudani, Vicario Valentina, Tafuri Giulia e Nicola De Francisci.

Un sentito ringraziamento va anche ai genitori della classe 3C per il loro supporto nell'organizzazione e nella partecipazione a questo prezioso momento di scambio culturale e di arricchimento reciproco.

Un sentito ringraziamento va all'amministrazione comunale, presente nelle persone del sindaco, dott. Nino Naso, dell'assessore alla pubblica istruzione, dott.ssa Patrizia Virgillito, e dell'assessore alle attività produttive/politiche agricole e imprenditoriali/spettacolo, dott. Salvatore Comis.

Un grazie enorme per il supporto alla ditta "La Normanna" di Ivan Mazzamuto per le squisite spremute di arancia paternese e i gadget offerti ai nostri ospiti