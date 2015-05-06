“Un’isola pedonale a piazza Umberto, la sera dei giorni festivi e prefestivi”

E’ la richiesta avanzata da diversi consiglieri comunali. Intanto, i carabinieri proseguono nel loro servizio di controllo

Istituire un'isola pedonale nel tratto di strada che costeggia piazza Umberto, deviando il traffico da via San Francesco di Paola e da via Gessai, nei giorni festivi e prefestivi per le ore serali e notturne. E' la richiesta avanzata e formalizzata ufficialmente da buona parte dei consiglieri comunali, in una interrogazione inviata direttamente al sindaco.

“Piazza Umberto è divenuta sede di aggregazione spontanea di tanti giovani e famiglie, la cui presenza valorizza il centro storico di Paternò chiamandosi “Movida paternese” che consente ai giovanissimi ed alle famiglie di trascorrere serene serate senza recarsi nel capoluogo catanese”, scrivono i consiglieri.

Ed ancora: “Preservare tutto questo significa fare gli interessi della città e non farlo significherebbe assumersi personalmente la responsabilità civile, morale e politica degli amministratori che assumono una condotta omissiva. La chiusura del traffico negli orari pomeridiani e serali non comporta alcun aggravio di spesa per il Comune né turbativa al traffico veicolare”. L’interrogazione è stata presentata dai consiglieri Condorelli (primo firmatario), Rinina, Comis, Statelli, Messina, Sciacca, Virgolini, Parisi, Tripoli, Gentile, Furnari e Valore.

Intanto, va detto, che da due fine settimana consecutivi è scattato il pattugliamento della zona da parte dei carabinieri della Compagnia di piazza della Regione. Un monitoraggio costante per garantire più sicurezza - che proseguirà da qui in avanti - nelle ore serali e notturne dopo il culmine raggiunto con la maxi-rissa esplosa a piazza Umberto poco meno di un mese fa.