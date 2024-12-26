UNITI PER LA SOLIDARIETÀ: LA CENA SOLIDALE 2024 A CATANIA

La cena solidale del 20 dicembre 2024 a Catania ha rappresentato un importante momento di comunità e speranza, confermando la capacità della città di unirsi per sostenere i più bisognosi. L'evento, or...

La cena solidale del 20 dicembre 2024 a Catania ha rappresentato un importante momento di comunità e speranza, confermando la capacità della città di unirsi per sostenere i più bisognosi. L'evento, organizzato con grande cura, ha accolto oltre 160 ospiti, tra cui minori non accompagnati, senza fissa dimora e famiglie disagiate, che vengono supportati durante tutto l'anno.

L’atmosfera della cena è stata calda e accogliente, regalando ai presenti momenti di serenità e condivisione. In particolare, il sostegno offerto dai membri delle Associazioni Polo Regionale dell’Agricoltura e Orizzonte, oltre che dalla Cooperativa Oltre la Meta, dalla Cooperativa TEAM Sai MSNA Catania, dalla T.E.A.M. – Ti Educa A Migliorare di Valverde e dagli operatori che hanno accompagnato i loro ospiti, è stato fondamentale per la buona riuscita dell’evento.

I presidenti Boninelli Salvatore e Giuseppe La Porta hanno rivolto un sentito ringraziamento al Banco Alimentare, rappresentato per l’occasione dal Direttore e dai componenti dello staff amministrativo e della logistica, per il sostegno ricevuto tutto l'anno.

Questo supporto permette alle associazioni di assistere oltre 300 famiglie e molte altre famiglie saltuarie che mensilmente si rivolgono a loro.

Una menzione speciale

I presidenti hanno dedicato una menzione speciale all'Associazione Enosis, che ha contribuito a portare gioia tra i presenti alla cena grazie alla presenza di Babbo Natale e degli elfi.

Un sincero ringraziamento va agli amici di sempre

● Chef Alessandro Russo e la sua equipe, che ogni anno si impegnano con passione nella preparazione della cena.

● Gli Auteri Nino, Daniele e Grazia, per la fornitura delle attrezzature necessarie al catering.

● Giuseppe Trovato dell'assicurazione Fenice di Paternò, che ha sostenuto l'evento come sponsor principale.

● Gli altri partner già citati nei precedenti eventi, tra cui Payback, Stradegia, Zodiaco, Enosis, Ristoworld Emergency, e Futura - La Scuola dei Mestieri.

Questa cena solidale è stata più di un semplice evento: è stata un'occasione per dimostrare come il lavoro di squadra e la solidarietà possano fare la differenza. Grazie al contributo di tutti, è stato possibile regalare una serata speciale a chi spesso si trova ai margini della società.

La solidarietà continua a essere il cuore pulsante di Catania, che dimostra ancora una volta di essere una città capace di unire le forze per aiutare chi ne ha bisogno.